Herfstweer in de winter: harde wind en stevige buien

Houd de paraplu de komende dagen binnen handbereik. Er is onstuimig weer op komst, maar de temperatuur voelt zacht aan. Dinsdagochtend valt de regen nog met bakken uit de lucht, daarna wordt het droger maar vooral donderdag staan er zware windstoten en stevige buien op het programma. zegt Wilfred Janssen, weerman bij Weerplaza.

In de loop van dinsdag komen er steeds vaker drogere perioden. “De windkracht is matig tot krachtig. Af en toe is er een uitschieter van ongeveer 55 km per uur. Met tien graden is het wel zeer zacht voor de tijd van het jaar. De normale temperatuur voor januari is zes graden”, vertelt Wilfred.

Dubbele cijfers

Ook op woensdag is het overwegend bewolkt en valt er af en toe een bui. Tussen de buien door kan de zon zich nog even laten zien. Ook blijft het stevig waaien. En de temperatuur? Die tikt volgens weerman Wilfred maar weer eens de dubbele cijfers aan.

Donderdag staan ons zware windstoten en van tijd tot tijd stevige buien te wachten. Moet je naar buiten trek dan in ieder geval een waterdichte jas en - misschien ook wel - laarzen aan. Neem eventueel een paraplu mee, al loop je wel de kans dat hij gevangen wordt door de wind. In de loop van de avond wordt het droog en neemt de wind af. Ook stroomt er koudere lucht onze provincie in.

Winters karakter

Vanaf vrijdag is het rustiger aan het weerfront en is er een ommekeer op komst. In het weekend kan het ’s nachts zelfs een graadje vriezen. Overdag houdt het met vijf graden ook niet over. Bovendien valt er op zaterdag zo af en toe ook nog een bui. “En die kunnen in de vroege ochtend nog wel eens een winters karakter hebben”, verwacht Wilfred. “Al kunnen de weermodellen tegen die tijd ook nog een andere koers gaan volgen.”

