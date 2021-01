Dragan en zijn gezin stonden bijna op straat na toeslagenaffaire: 'Op het allerlaatste moment gered'

vergroot

Ten einde raad deelde Dragan Blom uit Breda eind vorig jaar het verhaal van zijn jarenlange strijd tegen de Belastingdienst op Twitter. Met succes: lang leek het erop dat het huis van Dragan en zijn gezin gedwongen de verkoop in zou gaan, maar op de valreep is er nu een redder in nood.

De problemen begonnen in 2015. Blom runde op dat moment nog een eigen computerzaak. Toen hij door een automatiseringsfout niet op tijd jaarcijfers kon aanleveren, schatte de Belastingdienst zijn inkomen van dat jaar in. Te hoog, met alle gevolgen van dien. "Plotseling moesten we allerlei toeslagen terugbetalen. Plus de inkomstenbelasting, die door die schatting veel hoger uitviel dan zou moeten."

Hadden ze ons wat tijd gegund, dan had ik de problemen kunnen voorkomen.

Onmogelijk én totaal onnodig, vertelt Blom. "Toen we de problemen met de cijfers ontdekten, heb ik meteen een nieuwe boekhouder ingeschakeld om de boel in orde te maken. Die tijd gunden ze ons niet. Hadden ze dat wel gedaan, dan had ik de problemen kunnen voorkomen. We draaiden tot dat moment prima omzetten."

Het mocht niet baten. De afgelopen vijf jaar liepen de schulden op, ging Bloms bedrijf failliet en werd zelfs beslag gelegd op het loon en de auto van zijn echtgenote. Toch kwam de grootste klap pas in oktober vorig jaar, toen bekend werd dat ook het huis van de familie gedwongen in de verkoop zou gaan.

In een laatste wanhoopspoging zocht Blom hulp via Twitter. Steun was er meteen genoeg, maar oplossingen bleven lange tijd uit. Tot dinsdag, uitgerekend de dag dat het huis op Funda zou verschijnen.

"We hebben maandagavond contact gehad met een advocate. Zij heeft de afgelopen jaren meerdere slachtoffers van de toeslagenaffaire geholpen en ze trok zich ons verhaal nogal aan. Daarom heeft ze gekeken of ze iets voor ons kon betekenen.

Niet veel later bracht ze ons in contact met een weldoener. Die heeft aangeboden om mede-eigenaar van ons huis te worden, waardoor de verkoop van de baan zou zijn."

"Het was bijna letterlijk vijf voor twaalf."

Toch was het tot het laatste moment spannend. Dinsdagmiddag om 12.00 uur zou het huis online verschijnen. "We hebben om de vijf seconden de Funda-pagina ververst. Iets na tienen verdween het huis eindelijk uit de planning. Bijna letterlijk vijf voor twaalf, maar het is een enorme opluchting. Mijn vrouw kan het nog steeds niet helemaal bevatten."

Dat Blom de advocate eeuwig dankbaar is, zal niemand verrassen. "Die schulden zijn heel vervelend, maar het huis is mijn alles. Stel dat het wel verkocht zou zijn: waar had ik dan met mijn vrouw en drie kinderen heen gemoeten? Dat hebben we ook aan de curatoren gevraagd. Niet hun probleem, hoorden we. We moesten het maar uitzoeken."

"We zijn lamgeslagen door het gebrek aan menselijkheid bij de Belastingdienst.

Het huis mag dan voorlopig gered zijn, het onderliggende probleem is volgens Blom nog lang niet opgelost. "De afgelopen jaren zijn we helemaal lamgeslagen door het gebrek aan menselijkheid bij de Belastingdienst. Op een gegeven moment heb je gewoon geen puf meer om nog te protesteren. Het toont aan dat die hele toeslagenaffaire nog maar het puntje van de ijsberg is."

