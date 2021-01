Supermarkten geven massaal brood, groenten en vlees voor de 2000 dieren van ZOO Veldhoven

De directeur van het dierenpark doneert zelf ook flessen. De opbrengst wordt verdubbeld. vergroot

De hartenkreet van dierenparkeigenaar Richard Loomans van ZOO Veldhoven is gehoord. Plaatselijke ondernemers doen hun best om het dierenpark te redden. Vier supermarkten geven volop eten voor de 2000 dieren.

Eerder deze maand gaf Loomans aan dat het zware tijden zijn voor zijn dierenpark. “We redden het nog een maand”, zei hij toen. Inmiddels geven vier supermarkten voedsel zodat de dieren, van apen tot papegaaien, kunnen blijven eten. “Dat is niet verkeerd. Allemaal uit Veldhoven”, zegt Loomans.

Twee keer per week komen medewerkers van het dierenpark bij André van Reijen van de PLUS in Veldhoven. “We geven brood: wel vijftig per dag. En groenten en vlees. De dieren kunnen niet goed tegen gekruid voedsel dus daarom is het onbewerkt vlees en zijn het onbewerkte groenten. De vogels zijn bijvoorbeeld geholpen met vruchtensap. Wij hebben flink wat vers geperste sappen. Dat schijnt hartstikke goed voor ze te zijn. De papegaaien zitten daar aan onze smoothies.”

vergroot

“Ook hebben we een actie met statiegeld. We vragen de klant het statiegeld te doneren en wij verdubbelen de opbrengst. Dit gaan we vier weken doen”, vertelt Van Reijen.

"Het zou doodzonde als het dierenpark het niet redt."

“We zitten met zijn allen in een behoorlijk grote crisis, maar het gaat heel goed met de omzet van de supermarkten. Ik heb geleerd dat je moet delen. Het zou doodzonde als het dierenpark het niet redt. Ze hebben er hun ziel en zaligheid in gestopt. En dan word je door iets waar je geen invloed op hebt, de nek omgedraaid. We hebben er met zijn allen ook belang bij als dit soort ondernemingen de crisis overleven.”

Bij de plaatselijke Jumbo denken ze er ook zo over. Filiaalmanager Dennis Lathouwers: "We geven al kratten met groenten, maar we gaan ook een flessenactie houden. Klanten vroegen of we dit wilden opzetten. Er komt een ton waar je je statiegeld kunt doneren."

"We hebben nog wel wat reserve, maar de overheidssteun is meer dan welkom."

Ook zijn er twee crowdfundingacties. Bij een actie van de medewerkers en vrijwilligers van het park is al 8000 euro binnengekomen. Dierenparkeigenaar Loomans: “Een eerdere actie bracht zo’n 22.000 euro, maar dat is allang op. De steun die we ook nu weer uit Veldhoven krijgen is helemaal fantastisch. We krijgen veel positieve reacties."

Eerder gaf Loomans aan dat hij 5000 euro per dag kwijt is om alle kosten zoals hypotheek, personeel en voedsel te dekken. Het bedrag is bij lange na niet toereikend om het een tijdje uit te zingen. Steun van de overheid is er tot nu toe niet geweest. Toch heeft Loomans al zijn hoop juist op die overheidssteun gericht. "We hebben nog wel wat reserve, maar de overheidssteun is meer dan welkom." Volgende maand moet duidelijk worden of het dierenpark die steun wel of niet krijgt.

Een van de papegaaien van ZOO Veldhoven. vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.