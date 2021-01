Staking bij DAF en ASML: duizenden medewerkers leggen het werk neer

Duizenden medewerkers in de metaalsector leggen vanaf donderdag het werk neer. Dat hebben de vakbonden laten weten. De acties beginnen met stakingen bij onder meer chipmachinemaker ASML en truckbouwer DAF.

De medewerkers zijn boos over de opstelling van werkgeversorganisatie FME in de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de zogeheten metalektro. Dat is een van de grootste branches van het land. Onder de cao vallen 160.000 mensen.

'Veilige manier van staken'

Over een periode van meerdere weken wordt op verschillende plekken in heel Nederland gestaakt. Leden van CNV Vakmensen en FNV Procesindustrie gaan donderdag bij zowel ASML in Veldhoven als DAF Trucks in Eindhoven in staking voor 48 uur. Vanwege de coronamaatregelen gebeurt dit door middel van een drive-in bij het Parktheater in Eindhoven.