Dick Jaspers eindelijk weer op toptoernooi: 'Het publiek ga ik zeker missen'

Dick Jaspers had eigenlijk niet gedacht dat het Duke Challenge driebandentoernooi nog door zou gaan, maar de profbiljarter is er klaar voor. Het eerste internationale sportevenement van dit jaar in Brabant begint woensdag in Nistelrode. Bijna alle Europese topbiljarters doen mee. "Driebanden is een soort verslaving."

Dick, weet je nog wanneer je laatste grote wedstrijd was?

“Dat was in februari vorig jaar toen ik in het Turkse Antalya de finale van de wereldcup verloor. Verder zijn er eind september, begin oktober nog wat competitiewedstrijden geweest. Nu ligt alles al maanden stil.”

Hoe ben je de afgelopen maanden doorgekomen thuis in Sint Willebrord?

“Ik heb genoten van de rust want vergeet niet dat ik heel drukke jaren achter de rug heb. Ik heb de afgelopen jaren veel gereisd en veel gespeeld. Ik heb het afgelopen jaar gebruikt om les te geven op een Franse biljartzender Kozoom.com en nog wat challenges gedaan. Verder heb ik veel naar Netflix gekeken zoals Casa de Papel en El Chapo.”

Hoe beleef jij deze coronatijd?

“We zitten midden in een grote wereldwijde pandemie en dan zijn andere dingen niet meer zo belangrijk, maar je hebt wel je werk. Driebanden doe ik met passie en vol overgave. Wel sta ik steeds meer stil bij de dingen die in de wereld gebeuren. Ik volg het nieuws vrij intensief, dat komt denk ik omdat ik ouder word. Ik wil dingen weten, de problemen in Amerika bijvoorbeeld. Verder ga ik veel lopen met mijn vriendin en zie ik mijn kinderen vaak.

Sportief gezien zit ik zo dicht mogelijk tegen de normale trainingsarbeid aan, al heb ik het soms wel wat rustiger aangedaan. Het grote verschil is dat ik altijd thuis ben, het reizen is er niet. Dat vind ik niet heel erg want het is echt niet leuk om veel lange vliegreizen naar Azië te moeten maken. Het zorgt voor ontspanning.”

Een boel sportclubs hebben het financieel moeilijk. Hoe is dat bij jou?

“Ik hoef me geen zorgen te maken want ik heb goede jaren achter de rug en heb loyale sponsors. Ik heb ook wat dingetjes kunnen doen zoals het online lesgeven, maar het is financieel een minder goed jaar geweest.”

Hoe belangrijk is het dat er nu een toernooi is in Nistelrode?

“Het is ontzettend mooi dat het doorgaat, de coronamaatregelen werden steeds strenger dus ik had het niet verwacht. De organisatie heeft hard gewerkt en het is ontzettend leuk om na zoveel maanden alle collega’s weer te zien. Er is een nieuw format met een tijdklok en dus snelle wedstrijden, helaas zonder publiek en dat ik zeker ga missen. Het wordt een bijzonder toernooi, ook omdat we onze eigen kleding mogen dragen, sneakers bijvoorbeeld.”

Enig idee hoe het met de vorm is?

“Dat weet ik niet zo goed. Ik train wel goed en maak veel uren in mijn biljartkamer, maar ik moet realistisch zijn want het niveau van de tegenstanders is goed. Driebanden is een soort verslaving, wij willen wedstrijden spelen. Dat is een groot deel van ons leven, maar we moeten met beide benen op de grond blijven staan.”

De wedstrijden worden uitgezonden op het kanaal van Ziggo Sport.

