Mirte (25) moet solliciteren in coronatijd: 'Als jongere ben je de sjaak'

Twintig keer solliciteerde Mirte Snoeren (25) uit Dongen naar een baan en steeds kreeg ze het deksel op de neus: ze had te weinig ervaring. “Ik werd er een beetje wanhopig van”, zegt ze. Ze is niet de enige. Tijdens de coronacrisis worden jongeren op de arbeidsmarkt het hardst geraakt. Meer er is hulp: via een ontwikkelbaan moet Mirte aan de broodnodige werkervaring komen.

Mirte had op mbo- en hbo-niveau Communicatie gestudeerd. “Supermooie CV, mooie diploma’s”, zegt ze trots. Maar het gebrek aan werkervaring breekt haar steeds op als ze solliciteert naar een baan. “Ik kreeg afwijzing na afwijzing. Dat gaf wel een deuk in mijn zelfvertrouwen”, blikt ze terug.

“Van de 160.000 mensen die werden ontslagen waren er 100.000 jongeren."

De situatie van jongeren op de arbeidsmarkt is beroerd, zegt Marc Bevers van het Jongerenpunt Midden-Brabant. Er zijn veel minder vacatures voor veel meer mensen. En jongeren kregen in de beginmaanden van de coronacrisis de hardste klappen.

“Van de 160.000 mensen die werden ontslagen in de eerste maanden van de pandemie waren er 100.000 jongeren. En dan hebben we het nog niet eens over de jongeren die net van school af kwamen en een baan moesten vinden, die kwamen er ook nog eens bij. Dus je bent als jongere gewoon de sjaak”, vat hij samen.

Bij het vinden van een baan, breekt werkervaring jongeren op. Om ze daarmee te helpen, startte het jongerenpunt met ontwikkelbanen. Het is een proef. Mirte is een van de eerste jongeren die ermee is geholpen. Een half jaar lang gaat ze aan de slag als content creator bij reclamebureau Buro Werktuig in Tilburg. Ze werkt 28 uur per week en verdient 700 euro netto.

Buro Werktuig betaalt 400 euro, maar geeft ook begeleiding. Dat doet Daphne van der Meijs, een aantal uur per week: “Vergelijk het met stagebegeleiding. Het is heel breed, zowel op persoonlijk vlak als bij het werk help ik haar.”

"Ik werk in een leuk team, het klikt.”

Het project met de ontwikkelbanen is nog maar net gestart, vertelt Bevers: “De eerste drie jongeren zijn aan het werk. We zijn hard op zoek naar werkgevers die mee willen doen.” Mirte is vorige week maandag gestart en haar eerste ervaringen zijn positief: “Het bevalt goed. Ik werk een leuk team, het klikt.” Z

e hoopt dat dit haar kan helpen aan een mooie baan als content creator. En dat zou best bij Buro Werktuig kunnen zijn, zegt Van der Meijs: “Ik ben hier gekomen dankzij een startersbeurs en blijven plakken. Als het klikt en er is genoeg werk, dan kan het.” Toch is een baangarantie volgens Bevers zeker geen eis aan bedrijven die meedoen: “Het gaat erom dat een jongere zich kan ontwikkelen.”

