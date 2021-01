Gokverslaafde smokkelde 5000 kilo cocaïne naar loods in Oss: 9 jaar cel geëist

Een foto van coke die de politie publiceerde op 27 februari 2018. (Foto: politie) vergroot

Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van negen jaar tegen een 45-jarige man uit Oss. De eigenaar van een transportbedrijf wordt verdacht van het smokkelen van ruim 5000 kilo cocaïne.

Sven de Laet Geschreven door

De Osse transportondernemer werd eind februari 2018 opgepakt, nadat de politie de lading cocaïne vond in zijn loods. De politie kwam de drugs op het spoor na een tip vanuit Amerika. Volgens die informatie waren drie containers vol cocaïne vanuit Colombia op weg naar de Antwerpse haven.

Bananen

De Belgische douane vond bijna 5091 kilo cocaïne in de containers, waar volgens de papieren bananen in hadden moeten zitten. Het was een van de grootste drugsvondsten ooit in Brabant.

In plaats van meteen alle drugs in beslag te nemen koos de politie ervoor om, zoals gebruikelijk bij zulke vangsten, een klein deel in de containers achter te laten en het vervoer van de lading af te wachten en te volgen. Die achtervolging eindigde uiteindelijk in een loods van de verdachte in Oss.

Gokprobleem

De man heeft in het verleden meer dan 250.000 euro vergokt. De kans is volgens het OM dan ook groot dat hij de drugs smokkelde om zo flink wat geld terug te verdienen. Zijn Colombiaanse compagnon werd in 2019 al veroordeeld tot 4,5 jaar cel.

