Uitbraak coronavirus bij woonzorgcentrum in Helmond: 3 op iedere 10 medewerkers besmet

Woonzorgcentrum Savant De Ameide in Helmond kampt met een uitbraak van het coronavirus. Niet alleen bewoners, maar ook het personeel wordt flink getroffen. Bijna een derde van de medewerkers is positief getest.

Er ligt een soort noodplan voor als een groot deel van het personeel niet kan werken, vertelt directrice Marian van Engelenburg. Maar als het dan daadwerkelijk gebeurt, is het toch even schrikken: "Even zoeken ook. Zo van: hoe pakken we dit aan?"