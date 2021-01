Willemijn maakt ballonnen om ouderen in zorginstellingen op te vrolijken

vergroot

Bewoners van zorginstelling Kempenland in Bladel krijgen dit weekend een 'ballonbuddy', een aantal in elkaar geknoopte ballonnen die een vrolijk mannetje vormen. Het is een initiatief van ballonartiest Willemijn Craens-Hendrikx, die zo wat liefde wil geven aan de ouderen.

Willemijn maakt normaal ballonnen voor feesten, maar heeft ook ervaring in de gehandicaptenzorg. Toen ze hoorde dat in Amerika ballonnen worden geschonken aan ouderen kwam ze op het idee om ook in haar eigen woonplaats een actie voor 'ballonbuddy's' op te starten. Dit weekend krijgen 68 bewoners van een verzorgingstehuis in Bladel een ballon.

"Die mensen kunnen wel wat vrolijkheid gebruiken. Ze hebben het zo zwaar onder deze coronamaatregelen. Ze hebben lang hun familie niet kunnen zien. Hoe mooi is het dan als ze een ballon krijgen van iemand die ze helemaal niet kennen?"

"Een ballon blijft langer goed dan een bos bloemen."

De bedoeling is dat de ballonnen op de kamers van de bewoners worden geplaatst, zodat ze er veel naar kunnen kijken. "Eigenlijk is het net als een bos bloemen. Maar een ballon werkt nog beter, mensen worden er echt vrolijk van. En een ballon blijft ook langer goed dan een bos bloemen."

De ballonnen worden bij de ingang van het verzorgingstehuis afgegeven. Willemijn hoopt dat er veel filmpjes worden gemaakt en dat de ballonnen voor het raam worden gezet, zodat anderen er ook nog iets van kunnen zien. Ze zamelt nu geld in om de actie bij een ander verzorgingstehuis te herhalen.

Maar eerst moet Willemijn de ballonnen nog allemaal opblazen. "Elektrisch natuurlijk, want met de mond is nu met corona niet handig." Dat wordt nog een hele race tegen de klok, want ze wil dit op het laatste moment doen. "Daar gaat uren werk in zitten. Ik hoop dat ik het in een dag klaar krijg. En ik wil niet te vroeg beginnen, want de ballonnen moeten wel vers zijn."

