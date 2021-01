Man (24) die lid was van 'bloedprikbende' moet van OM twee jaar de cel in

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag twee jaar cel geëist tegen een 24-jarige man die zich onder andere in Eindhoven voordeed als bloedprikker en zo verschillende hoogbejaarde mensen oplichtte.

In de vinger geprikt

De officier van justitie noemt het 'zeer kwalijk' dat bewust hoogbejaarde kwetsbare slachtoffers zijn uitgekozen. "Door zich als bloedprikker voor te doen, is misbruik gemaakt van het feit dat zij afhankelijk zijn van zorg. De verdachte heeft op gewetenloze wijze geparasiteerd op de meest kwetsbare personen”, zegt de officier van justitie. Het OM vindt het kwalijk dat niet alleen een babbeltruc is gebruikt, maar dat er in ieder geval bij een slachtoffer ook daadwerkelijk in een vinger geprikt is. "Daarmee is inbreuk gemaakt op de fysieke integriteit van het slachtoffer", zegt het OM.