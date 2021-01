Vuilniswagentje vliegt over de kop in Eindhoven, bestuurder gewond

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision. vergroot

Een kleine vuilniswagen is dinsdagavond op de Locatellistraat in Eindhoven van de weg geraakt, tegen een lantaarnpaal gebotst en over de kop gevlogen. De chauffeur raakte gewond en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Rebecca Seunis Geschreven door

De straat werd in beide richtingen afgesloten. Er werd onder andere politie, brandweer en een traumahelikopter opgeroepen.

De bestuurder zat enige tijd bekneld in de cabine. De brandweer had een half uur nodig om de man te bevrijden. Daarna is hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk trok veel bekijks. De politie had volgens een ooggetuige moeite om mensen op afstand te houden.

