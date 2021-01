Wachten op privacy instellingen... (foto: SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/2 Verwarde man probeert zijn ouders neer te steken in huis in Deurne

Bij een ruzie in een huis aan de Weerijs in Deurne heeft een man dinsdagavond zijn ouders aangevallen. De twee bewoners liepen snijwonden op. De verwarde man raakte zelf gewond omdat hij uit het raam was gesprongen.

Rebecca Seunis Geschreven door

De politie heeft het over 'een conflict in de huiselijke sfeer'. Volgens ooggetuigen zou de man in verwarde toestand zijn ouders hebben geprobeerd te steken. De man zou vervolgens via het raam van de bovenverdieping naar beneden zijn gesprongen.

De twee bewoners raakten lichtgewond en werden in de ambulance behandeld. De man raakte ook gewond en moest naar het ziekenhuis. Hij is geboeid en onder begeleiding van politie met de ambulance weggebracht. Hij wordt ervan verdacht de bewoners te hebben verwond.

Opgevangen

De bewoners zijn tijdens de ruzie het huis uit gevlucht en in de buurt opgevangen. Zij zijn inmiddels in gesprek met de politie over wat er precies is gebeurd.

