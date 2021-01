PSV bekert verder na magere zege op FC Volendam

PSV wint moeizaam van Volendam (foto: Marcel van Drost). vergroot

PSV is door een 0-2 zege op FC Volendam door naar de kwartfinale van de beker, maar de Eindhovenaren beleefden een uiterst moeizame avond in Noord-Holland. De goals van PSV vielen in de tweede helft, maar in de eerste helft kwam de ploeg van Schmidt juist heel goed weg en kwam PSV belabberd voor de dag. Welke vier zaken vielen er verder op?

1. Belabberde eerste helft

Schmidt heeft al vaker benoemd dat hij de beker uiterst serieus neemt. Hij voegde de daad bij het woord en stelde een zeer sterke PSV basiself op. Maar de elf PSV’ers lieten tijdens de eerste 45 minuten in niets blijken dat zij het bekertoernooi wel serieus namen.

FC Volendam, de nummer zeven van de Keuken Kampioen Divisie, was tijdens het eerste bedrijf de beter voetballende ploeg, had het meeste balbezit en kreeg zeker vier kansen om de score te openen. PSV was slap, slordig en totaal niet overtuigend, en liet de eerste kans pas na een half uur aantekenen.

Trainer Roger Schmidt en doelman Lars Unnerstall blikken terug:

2. Geen controle

PSV had moeite om de wedstrijd onder controle te houden. Hoewel de tweede helft beter was van PSV-kant en Noni Madueke de Eindhovenaren aan het begin van die tweede helft op een (onverdiende) voorsprong had geschoten, bleef Volendam toch geloven in de gelijkmaker. En ook PSV zal er niet gerust op zijn geweest, want de laatste keer dat de Eindhovenaren de 0 hielden was op 10 december tegen Omonia Nicosia.

Ook het feit dat er tijdens een winderige, koude bekeravond van alles kan gebeuren, zorgde ervoor dat het duel nog lang spannend bleef. En daarin valt PSV wel te verwijten dat ze een wedstrijd tegen een, met alle respect, Keuken Kampioen Divisie-ploeg niet makkelijker kunnen uitspelen.

3. Penalty Dumfries tekenend

Aanvoerder Denzel Dumfries schoot de Eindhovenaren na 80 minuten in veilige haven na een benutte penalty. Maar hoe die pingel binnenviel, was tekenend voor de avond van PSV, waarin ze goed wegkwamen in Volendam. De penalty van Dumfries was niet bijster goed ingeschoten en leek gepakt te worden door doelman Roggeveen. Maar via de goalie, verdween de bal nog net via het zijnetje het doel in.

4. Lars Unnerstall laat zich zien

Een van de weinige wijzigingen in de opstelling van PSV was de basisplaats van doelman Lars Unnerstall. De reservekeeper van PSV keepte eerder in de beker tegen De Graafschap ook al en mocht in het KRAS Stadion opnieuw opdraven. En PSV mag hem dankbaar zijn, want Unnerstall was de enige PSV’er die een voldoende scoorde in de eerste helft.

Met een aantal goede reddingen behoedde hij PSV van een achterstand. In de opbouw maakte de Duitse goalie één fout, door een bal vol in de voeten van een Volendam-aanvaller te schuiven. Maar zijn reddingen hadden de boventoon. Unnerstall had tijdens de tweede helft wat minder te doen, maar hield wel zijn doel schoon.

PSV speelt op 9, 10 of 11 februari de kwartfinale in de beker.

Lars Unnerstall over zijn wedstrijd en Roger Schmidt over de doelman:

