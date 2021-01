GGD waarschuwt voor oplichters die een versnelde coronavaccinatie aanbieden

De GGD's waarschuwen voor oplichters die een versnelde coronavaccinatie aanbieden. De oplichters die zichzelf Team Thuiszorg noemen, bellen mensen op en geven hun een datum waarop ze gevaccineerd kunnen worden. Vervolgens krijgen ze een betaalverzoek voor een bedrag van 71,95 euro toegestuurd. De oplichters zijn onder meer actief in Brabant.

Zorgelijk is ook dat de oplichters beschikken over de geboortedata van de mensen die gebeld worden voor de versnelde vaccinatie. Zodra mensen betalen krijgen ze de locatie door waar geprikt kan worden.

De GGD's in Brabant zijn volgens de krant al door meerdere mensen gebeld die het niet vertrouwden. Hoeveel mensen er al in de geldaftroggel-telefoontjes zijn getrapt, is niet duidelijk. Ook bij GGD Hollands Noorden zijn telefoontjes binnengekomen over de oplichters.