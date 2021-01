Recordjaar voor ASML: een miljard meer winst en een omzet van 14 miljard euro

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

ASML heeft in 2020 een recordjaar neergezet. Dit met een winst van bijna 3,6 miljard euro tegen 2,6 miljard euro in 2019. Ook steeg de omzet van de chipmachinefabrikant in Veldhoven tot recordhoogte.

De omzet van de chipmachinefabrikant kwam vorig jaar uit op 14 miljard euro. Dat was een jaar eerder 11,8 miljard euro.

ASML profiteert van de grote vraag naar apparatuur voor thuiswerk tijdens de coronapandemie, zoals smartphones en laptops. Dat stuwt de vraag naar chips die in die producten zitten. Het bedrijf verwacht dat ook dit jaar grote klanten als Intel en Samsung daarom meer behoefte zullen hebben aan de geavanceerde machines van ASML om die chips te kunnen maken.

Hypermoderne machines

ASML verkocht vorig jaar 31 EUV-systemen. Met die hypermoderne machines kunnen veel kleinere en krachtigere halfgeleiders worden gemaakt dan eerder mogelijk was.

In het vierde kwartaal werd een omzet behaald van 4,3 miljard euro, wat hoger is dan ASML zelf had verwacht. De onderneming uit Veldhoven verwacht dat in het lopende kwartaal een omzet wordt behaald van 3,9 miljard tot 4,1 miljard euro.

