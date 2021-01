We klagen wat af in coronatijd, maar pas op want klagers gaan eerder dood

Klaagcoach Bart Flos waarschuwt niet te veel te klagen (foto: Peter Kasbergen). vergroot

We klagen wat af deze dagen. De avondklok en andere maatregelen die onze vrijheden beperken, zijn onderwerpen waarin klagers zich vastbijten. Niet zo gek, vindt klaagcoach Bart Flos uit Helmond die het anti-klaagboek schreef. "Klagen lucht namelijk op en het creëert saamhorigheid", zegt hij woensdag in het programma WAKKER! op Omroep Brabant radio. Pas echter op, want op de langere termijn is klagen volgens hem slecht voor je gezondheid.

Sandra Kagie Geschreven door

Een Amerikaanse geluksprofessor kwam met zijn onderzoek tot de volgende conclusies:

Mensen die veel klagen zijn minder succesvol,

Ze hebben minder vrienden.

Ze zijn vaker ziek.

Klagers gaan ook nog eens eerder dood.

"Het zijn altijd anderen die klagen."

"Probleem is dat we van onszelf niet vinden dat we klagen. Het zijn altijd anderen die dat doen", gaat Bart Flos verder. En het klagen van anderen, leidt dan weer tot irritatie. "Veel klagen heeft dus niet alleen negatieve effecten op jezelf, maar ook op je omgeving", benadrukt hij.

Dat Flos als klaagcoach zelf nooit klaagt, noemt hij een 'leuk misverstand'. "Klagen is namelijk heel menselijk. Ik doe het ook, maar ik probeer het te beperken. Bovendien probeer ik met oplossingen te komen over hoe we het beste kunnen omgaan met klagers."

"Het allerstomste wat je kunt doen, is klagers afkappen."

De belangrijkste tip van Flos is 'klagers niet afkappen'. "Dat is het allerstomste wat je kunt doen. Laat een klager even begaan", adviseert hij. "De kunst is vervolgens om te kijken naar de positieve aspecten. Vraag bijvoorbeeld nu in coronatijd naar de positieve dingen die iemand ervaart als gevolg van de huidige beperkingen."

"En die positieve aspecten zijn er. Zelfs nu", benadrukt hij. "Sociaal gezien gebeuren er bijvoorbeeld leuke dingen. Ook al is het op afstand. Wijs elkaar daarop."

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.