Politie schiet dakloze inbreker neer in Eindhoven, man gewond naar het ziekenhuis

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Politie schiet inbreker neer in Eindhoven

Agenten hebben woensdagochtend aan de Bisschopsmolen in Eindhoven een 26-jarige dakloze man neergeschoten, zo meldt de politie. Hij zou hebben geprobeerd in te breken. Het slachtoffer raakte gewond aan het been.

"Om een einde te maken aan een zeer dreigende situatie schoot de politie op een man", aldus een woordvoerder. De melding kwam rond tien uur binnen. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens een buurtbewoner probeerde de man in te breken bij haar buren. "Ik hoorde schoten", vertelt de vrouw. Toen agenten probeerden de man in te rekenen zou de inbreker hebben gezwaaid met een mes, waarop de politie een schot loste. De politie kan dat niet bevestigen.

Zoals dat altijd gebeurt wanneer de politie op burgers schiet, doet de Rijksrecherche onderzoek.

Foto: Omroep Brabant vergroot

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision vergroot

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision vergroot

