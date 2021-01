Henk de Jonge (74) in GGZ-instelling overleden, kreeg zenuwinzinking als trainer bij NAC

Henk de Jong vergroot

Oud-voetbaltrainer Henk de Jonge is op 74-jarige leeftijd is overleden. Hij werkte onder andere bij PSV, Willem II en bij NAC. In zijn periode in Breda kreeg De Jonge een zenuwinzinking waarna hij in instelling Het Hooghuis in Etten-Leur terechtkwam. Na een verblijf van meer dan 30 jaar is De Jonge in het huidige GGZ Breburg overleden.

In 2016 had Henk de Jonge een groot interview in VI. Daarin nam de geboren Amsterdammer voor één keer zijn loopbaan door die begon bij Willem II. Op zijn 24e werd hij daar in het seizoen 1970/1971 hoofdtrainer, de jongste ooit in de Eredivisie. Hij verving de zieke hoofdtrainer Jaap van der Leck. “Ik had er eigenlijk geen zin in, maar Van der Leck deed een beroep op me. Hem kon ik niks weigeren.”

"De mensen van Willem II hebben me nooit in de steek gelaten.”

In Tilburg beleefde hij het grootste succes van zijn carrière: de promotie naar de Eredivisie. In VI zei hij daarover: “Toen ben ik live bij Studio Sport geweest, met Kees Jansma, een uur lang! Dat was leuk. We speelden aantrekkelijk voetbal. Er kwamen talenten door als Martin van Geel en Bud Brocken. De mensen van Willem II, zoals Leon Smeets, Wil Swaans en Gé Paulussen, hebben me nooit in de steek gelaten.”

Daarna was Henk de Jonge vanaf 1972 zes jaar assistent van Kees Rijvers bij PSV. Hij werd toen drie keer kampioen van Nederland. Tegen VI zei hij over die tijd: “Ik was assistent en deed ook de keeperstraining. Bij PSV heb ik met de beste keeper aller tijden mogen werken: Jan van Beveren. Die heb ik getraind! Het was een feest om met die man te spelen.”

“De mooiste tijd was die bij PSV."

In 1980 werd Henk de Jonge hoofdtrainer van Cambuur. In Leeuwarden beleefde hij mooie tijden en die club is naar eigen zeggen altijd in zijn hart blijven zitten. Vanuit Etten Leur is hij de Friezen ook altijd van adviezen blijven voorzien. “De mooiste tijd was die bij PSV. Maar de club waar ik het meeste van hou, is Cambuur.”

Na Cambuur werd De Jonge trainer van NAC, wat het breekpunt werd in zijn leven. “Ze zeiden vaak: “Henk had in het noorden moeten blijven, want bij NAC hebben ze hem kapotgemaakt."

"Ze hebben geprobeerd me te slopen en dat is ze gelukt."

Ook toen speelde NAC in de Eerste Divisie en net zoals nu was de druk om te promoveren enorm. In VI staat dat NAC in een reeks van zeven wedstrijden er zes won. “En weet je wat voorzitter Frans Bayings zei? 'Ondanks de trainer.' Heb je dat ooit meegemaakt?”

De komst van teammanager Bob Maaskant omschrijft De Jonge als frustrerend. “Hij was een bedreiging voor mij, duidelijk.”

"Het enige wat ik van NAC heb gekregen, was een fruitmand van de jongens van de B-side."

Op 23 maart 1984 meldde hij zich ziek. Maaskant volgt hem op. "Ze hebben geprobeerd me te slopen en dat is ze gelukt. Ik raakte in een zenuwinzinking. Dan ben je helemaal van de wereld. Ik heb vijf psychoses gehad."

"Door hun gedrag heb ik vier jaar met een depressie op bed gelegen. Vier jaar, met de gordijnen dicht. Het enige wat ik al die tijd van NAC heb gekregen, was een fruitmand van de jongens van de supportersvereniging."

