Avondklok omzeilen met een jas van Deliveroo? Niet als het aan Marktplaats ligt

Verkoopplatform Marktplaats weert advertenties voor tweedehands jassen en andere accessoires van maaltijd- of pakketbezorgers. In de aanloop naar de beslissing over een avondklok boden steeds meer mensen kleding van maaltijdbezorgers als Thuisbezorgd en Deliveroo te koop aan. Woensdagmorgen werd nog een advertentie uit Tilburg voor een outfit van Deliveroo van Marktplaats gehaald.

Volgens de adverteerder zou je op deze manier 's avonds toch op pad te kunnen gaan, omdat voor deze bezorgers waarschijnlijk uitzonderingsregels gaan gelden.

"In het kader van de pandemiebestrijding laten we geen producten toe die als doel hebben de regels te omzeilen", verklaart een woordvoerder van de verkoopwebsite. Een team van Marktplaats verwijdert en blokkeert sinds dinsdag advertenties voor de bezorgersjassen.

Thuisbezorgd-jassen, die dinsdag nog voor honderden euro’s werden aangeboden, zijn inmiddels lastig te vinden op Marktplaats. Enkele advertenties voor jassen waarin bezorgers van concurrent Deliveroo over straat gaan, stonden woensdagochtend nog wel online. Vraagprijzen varieerden van 45 euro tot 200 euro voor een complete set met bezorgtas.

