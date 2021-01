Dit zijn alle coronamaatregelen die tot en met 9 februari gelden

Foto: ANP vergroot

Premier Rutte en minister Hugo de Jonge hebben woensdagmiddag de coronamaatregelen aangescherpt. Er komt, als de Tweede Kamer ermee instemt, onder meer een avondklok. Hieronder zetten we alle maatregelen die tot en met 9 februari gelden op een rijtje. Alle maatregelen, behalve de avondklok, gaan per direct in.

Er geldt, zodra de Tweede Kamer ermee instemt, een avondklok van 20.30 uur ’s avonds tot 04.30 uur ’s ochtends. Dat betekent dat je dan niet buiten mag zijn. Er zijn een paar uitzonderingen:

In geval van nood, Als jijzelf, een hulpbehoevend iemand of een dier dringend (medische) hulp nodig heeft. Als je van je werkgever voor werk naar buiten moet. Als je naar het buitenland reist of terugkeert naar Nederland, Als je onderweg bent in verband met een uitvaart en dit kunt aantonen, Als je onderweg bent in verband met een oproep van een rechter, officier van justitie of bezwaar- of beroepschriftenzitting en dit kunt aantonen, Als je een aangelijnde hond uitlaat. Dit doe je in je eentje.

Ontvang thuis niet meer dan 1 persoon van 13 jaar of ouder per dag.

Ga maximaal 1 keer per dag ergens op bezoek.

Werk thuis. Alleen mensen die essentieel zijn voor de voortgang van een bedrijfsproces en die hun werk niet thuis kunnen uitvoeren, mogen naar het werk komen.

Ga alleen naar buiten met leden van je huishouden of met een groepje dat bestaat uit maximaal 2 mensen.

De meeste openbare ruimtes zijn gesloten:

Winkels (behalve voor essentiële zaken zoals levensmiddelen) Locaties van contactberoepen zoals kappers, nagelstudio’s, seksinrichtingen Theaters, concertzalen, bioscopen, casino’s, etc. Dierenparken, pretparken, etc. Binnensportlocaties zoals sportscholen, zwembaden, sauna’s, wellness, etc. Restaurants en cafés

Onderwijsinstellingen bieden voornamelijk onderwijs op afstand tot en met ten minste 7 februari. De kinderopvang en buitenschoolse opvang zijn in deze periode gesloten.

In het voortgezet onderwijs kunnen praktijkonderwijs, lessen voor examenleerlingen en het afnemen van schoolexamens in het (voor)examenjaar wel op locatie plaatsvinden.

In mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs mogen examens en tentamens worden afgenomen en is praktijkonderwijs mogelijk.

In alle vormen van onderwijs mag er een uitzondering gemaakt worden voor het begeleiden van kwetsbare leerlingen en studenten.

Voor kinderen van ouders die een cruciaal beroep hebben, is er noodopvang op de basisschool of de kinderopvang en buitenschoolse opvang. De oproep is om alleen gebruik van te maken van de noodopvang als er geen andere oplossing mogelijk is.

Alleen (para)medische contactberoepen zijn toegestaan.

Hotels zijn open, maar restaurants en roomservice in een hotel zijn gesloten.

Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën, en alleen buiten. Kinderen tot en met 17 jaar mogen sporten in teamverband en mogen wedstrijden onderling spelen, maar ook alleen buiten.

Maak alleen gebruik van het openbaar vervoer voor strikt noodzakelijke reizen.

Blijf in Nederland. Ga niet op reis naar het buitenland en boek geen buitenlandse reizen tot en met maart. Er gelden reisbeperkingen.

Bron: Rijksoverheid.nl

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.