'Met 1 of 2 keer winnen komt het vertrouwen terug', Adrie Koster over lastige positie Willem II

Willem II speelt vrijdagavond tegen PEC Zwolle. Niet voor het eerst dit kalenderjaar een wedstrijd die gewonnen moet worden. Het is geen kwestie meer van mogen, het is echt moeten voor de nummer 17 van de eredivisie. En met die druk kan niet iedere speler bij de Tilburgse club even goed omgaan, maar volgens trainer Adrie Koster komt met één of twee keer winnen het vertrouwen terug.

“Er zijn een aantal spelers die problemen hebben met deze situatie, dat zie je terug”, zegt trainer Adrie Koster in aanloop naar het duel met de nummer 13 van de Eredivisie. "Daarom zou het mooi zijn één overwinning te pakken, dat kan het elftal en bepaalde spelers toch een boost geven. Dat is duidelijk.”

"Je probeert spelers - en ook het elftal - weer op de rit te krijgen."

Koster is in deze maanden dan ook lang niet altijd alleen maar een trainer. “Je bent sowieso een manager, je moet het proberen te managen. Via besprekingen, via individuele gesprekken. Je probeert spelers – en ook het elftal – weer op de rit te krijgen. Maar een overwinning is natuurlijk altijd nog de beste boodschap.”

“Iedereen snakt naar een overwinning: de supporters, maar wij ook. Iedereen die met Willem II meeleeft, wil vrijdag een overwinning zien. Het enige dat we kunnen doen is vol gas geven, vol voor de overwinning gaan.”

Koster weet dat het dan anders moet dan in de eerste helft tegen RKC. Verdediger Freek Heerkens noemde het spel eerder al abominabel. Nieuweling Lindon Selahi zag het grootste deel van de wedstrijd in Waalwijk vanaf de reservebank. "We wonnen de tweede en derde bal niet. En als je die niet wint, dan heb je een groot probleem. Vrijdag spelen we een heel belangrijke wedstrijd, we moeten alles doen om die wedstrijd te winnen. We moeten alles geven.”

"Het vertrouwen is niet honderd procent aanwezig, dat moet terugkomen."

Supporters kunnen dat sowieso verwachten van de van FC Twente gehuurde middenvelder. "Ik ben misschien niet groot, maar ik geef altijd het maximale." Dat is wat iedereen bij Willem II moet doen. In zijn ogen ligt het niet aan de kwaliteit, want in de week dat hij nu in Tilburg is heeft hij al gezien dat die absoluut voldoende aanwezig is. "Het vertrouwen is niet honderd procent aanwezig, dat moet terugkomen."

Koster en Selahi maken er geen hogere wiskunde van, het vertrouwen kan zelfs vrij simpel terugkomen binnen de huidige spelersgroep. "Als we één of twee wedstrijden winnen, komt het vertrouwen terug", zegt de voetballer.

Met het vertrouwen van de international van Albanië zelf zit het wel goed, hij is vooral blij dat hij in ieder geval weer op het veld kan staan tijdens wedstrijden. Vorig seizoen speelde hij bijna alles bij de club uit Enschede, dit jaar kwam de in België geboren rechtspoot niet verder dan 59 minuten. Hij vergelijkt zijn situatie met die van Willem II. "Ik had het niet verwacht. Maar in voetbal weet je het nooit, je hebt ups en downs."

