In een mysterieuze crypte aanschuiven bij het laatste avondmaal: 'Niets is wat het lijkt'

In de mysterieuze, middeleeuwse crypte van de Geertruidskerk in Geertruidenberg wordt de legendarische muurschildering van Het Laatste Avondmaal tot leven gebracht. Geen één op één kopie van de muurschildering van Leonardo da Vinci, maar het werk wordt gecombineerd met projecties, waarbij onthullingen worden gedaan over verborgen lagen in de muurschildering uit de 15e eeuw.

Rob Bartol

Da Vinci schilderde de laatste maaltijd die Jezus met zijn apostelen op Witte Donderdag. Onder hen ook Judas die Jezus later op de avond zou verraden, waarna die de volgende dag, Goede Vrijdag, wordt gekruisigd.

Het schilderij van Da Vinci was anders dan alle eerder geschilderde taferelen van het avondmaal. Daar stond Judas altijd apart. Wat ook anders is dan andere schilderijen: Leonardo heeft iedereen aan dezelfde kant van de tafel geplaatst, waardoor niemand op de rug gekeken hoeft te worden.

"De bezoekers kunnen het laatste avondmaal straks ook ruiken, echt ruiken."

Kunstenaar Peter Slegers is de bedenker en maker van het project ‘Aan Tafel’, waarbij Jezus en de apostelen tot leven komen en de bezoekers echt aan de tafel kunnen aanschuiven. Het project doet denken aan de film 'The Da Vinci Code'.

Hoewel de première van ‘De tafel’ pas staat gepland voor 19 februari, is Slegers deze week al begonnen met de opbouw van zijn ‘Laatste Avondmaal’ in de catacomben van de middeleeuwse kerk. Die opbouw bestaat onder meer uit een gigantisch groot schilderij annex projectiescherm én de nodige elektronische apparatuur.

"Alle zintuigen trek ik mee in dit epische verhaal."

“De bezoekers kunnen het laatste avondmaal straks ook ruiken, echt ruiken. De geuren van het Midden-Oosten. Alle zintuigen trek ik mee in dit epische verhaal, maar let op: niets is wat het lijkt. En er zal best weleens een verradertje hier achter kunnen blijven, in deze middeleeuwse crypte”, zegt Slegers met een mysterieus glimlachje.

“De sfeer van deze middeleeuwse crypte is uitermate geschikt voor dit mystieke project”, vertelt hij. “Door de kleinschaligheid kan het ook volledig coronaproof, maar mocht de lockdown toch nog worden verlengd dan kunnen we deze reeks voorstellingen vrij gemakkelijk verplaatsen naar later.”

