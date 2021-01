Rollator van 92-jarige vrouw wordt gestolen, maar Dennis regelt een nieuwe: 'Dit raakt mij echt'

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Dennis van Nijnatten was zo aangedaan van het nieuws over een hoogbejaarde vrouw in Schijndel wier rollator was gestolen, dat hij zich inzet om zo snel mogelijk een nieuwe te regelen. "Die vrouw is 92 en heeft de oorlog nog meegemaakt. Ik word hier emotioneel van, dit raakt mij echt."

Het zijn berichten waar je kwaad en verdrietig van wordt wanneer je het leest of hoort. Iemand heeft woensdagochtend in Schijndel de rollator van een 92-jarige vrouw gestolen. Ze had de rollator met boodschappen bij haar voordeur neergezet, maar even later was die verdwenen.

"Mensen zijn allemaal wat egoïstischer geworden en gaan rare dingen doen, is me opgevallen. Maar dit greep mij echt aan." Woorden schoten te kort toen Dennis van Nijnatten het nieuws las. ''Je moet je echt schamen als je dit op je geweten heb. Zeker in deze tijden."

Ze moet het vertrouwen in de mens niet verliezen.

De 92-jarige vrouw is erg afhankelijk van haar rollator. Daarom wil Dennis zo snel als mogelijk voor een nieuwe zorgen. ''Het eerste wat in me opkwam, was een nieuwe rollator regelen. De kosten daarvan neem ik voor lief. Het belangrijkste is dat die vrouw weet dat er nog altijd mensen zijn die het beste met haar voor hebben en dat ze het vertrouwen in de mens niet moet verliezen."

