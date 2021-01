Rico Verhoeven nu tegen Hesdy Gerges: 'Ik sla hem de hele ring door'

Goed nieuws voor Rico Verhoeven en zijn fans. De kickbokskampioen kan binnenkort toch in actie komen. Zijn gevecht tegen Jamal Ben Saddik op 30 januari kan niet doorgaan omdat de Belg geblesseerd is aan zijn rug, maar er werd snel een nieuwe tegenstander geregeld: Hesdy Gerges, een Nederlandse kickbokser van Egyptische komaf.

Dinsdagavond kwam het teleurstellende nieuws dat Ben Saddik geblesseerd is. Kickboksbond GLORY maakte woensdagavond bekend dat er een vervanger is voor Rico. Op 30 januari staat Hesdy Gerges tegenover hem in de ring.