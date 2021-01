Kleinfisjenie! 3 Uurkes Vurraf gaat door in aangepaste vorm

Foto: Twan Spierts Het was weer een mooi fisje! (Foto: Leo van der Spank) Volgende Vorige vergroot 1/4 Foto: Twan Spierts

Niet in je mooiste pèkske rondhossen in een bomvolle tent, maar wél in je huiskamer! Op vrijdag 12 februari om 15.00 uur start carnaval in Brabant met de 32e editie van 3 Uurkes Vurraf. Dit jaar wordt het wel anders dan anders. In plaats van in de feesttent is het publiek er dit keer digitaal bij, vanuit de eigen huiskamer.

Redactie Geschreven door

De aftrap van carnaval in Brabant met 3 Uurkes Vurraf is een traditie die Omroep Brabant graag in ere houdt. Helaas is het onmogelijk met de huidige coronamaatregelen om een samenkomst in een grote feesttent te organiseren. Als alternatief roept Omroep Brabant iedereen op om carnaval binnen het eigen huishouden te vieren. Feest en geniet, maar doe dat wel coronaproof.

Inschrijving start maandag

Met prijsvragen en via een loting worden huishoudens geselecteerd om als VIP het feest mee te vieren. In de eigen huiskamer, waarbij de coronamaatregelen in acht worden genomen. De feestvierders in deze huiskamers zullen te zien zijn op een groot videoscherm op het podium. Ook wordt er live geschakeld naar de huiskamers. Op maandag 25 januari om 11.11 uur gaat de inschrijving open via www.omroepbrabant.nl/3uv. De eerste vijftig aanmeldingen krijgen sowieso een online ticket én een exclusief VIP pakket.

Dit jaar anders dan anders, maar we maken er wel een feest van vergroot

“Omroep Brabant vindt het belangrijk dat de maatregelen worden nageleefd, maar we vinden ook dat Brabanders een mooie, troostrijke en gezellige carnaval verdienen”, zegt Renzo Veenstra, hoofdredacteur van Omroep Brabant. “Daarom heeft de organisatie naar alternatieven gezocht. Die is nu gevonden in de vorm van een digitale editie van 3 Uurkes Vurraf.”

3 Uurkes Vurraf is vrijdag 12 februari live bij Omroep Brabant te volgen op televisie en online.

Bekijk hier de hoogtepunten van vorig jaar om alvast in de stemming te komen:

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.