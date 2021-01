Omgewaaide bomen in heel de provincie, code geel voor zware windstoten niet meer van kracht

Wachten op privacy instellingen... De brandweer kon aan de slag op de Esscheweg in Boxtel (foto: Sander van Gils / SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Vanuit heel de provincie komen donderdagochtend meldingen binnen van omgewaaide bomen.

Verkeer moest donderdagochtend vroeg rekening houden met zware windstoten tot tachtig kilometer per uur. Dat maakte het rijden met lege vrachtwagens en aanhangers lastig, gaf de ANWB aan. Code geel was tot ongeveer halfacht in Brabant van kracht. Vanuit heel de provincie kwamen meldingen van omgewaaide bomen. Voor zover bekend heeft dit niet voor grote problemen gezorgd.

Wel is de afrit Den Bosch Maaspoort van de A59 vanaf halfnegen dicht omdat daar door de harde wind bomen op omvallen staan. Rijkswaterstaat verwacht nog zeker tot het middaguur 'met de kettingzaag in de weer te zijn'.

Eerder donderdagochtend blokkeerde een omgewaaide boom de Esscheweg in Boxtel. De brandweer wist de weg snel weer vrij te maken. En in Gemonde kon de brandweer rond halfzes aan de slag op de Besselaar.

Daar blokkeerde een afgebroken boomtop de boel. Ook liep hier een hek rond een gasstation van de Gasunie schade op. In Cuijk was het rond die tijd raak op de kruising van de Jutta van Nassaulaan met de Jan van Cuijkstraat. Daar werd een berkenboom door de wind geveld.

Verder kwamen er meldingen van stormschade uit bijvoorbeeld Oirschot, Rijen, Wijk en Aalburg, Tilburg, Maarheeze, Nispen, Eindhoven , Bergen op Zoom, Zevenbergen, Teteringen, Alphen en Deurne.

Rijkswaterstaat waarschuwde sowieso voor takken op de weg. Er komen hierover veel meldingen binnen, gaf ze aan.

Treinen

De NS liet weten dat een deel van de treinen tussen Dordrecht en Roosendaal donderdagochtend vroeg niet reed vanwege de harde wind. Dat gold ook voor de hogesnelheidstreinen (HSL) tussen Rotterdam Centraal en Breda. Volgens een woordvoerder van NS was er na acht uur alleen nog geen treinverkeer mogelijk tussen Eindhoven en Weert, omdat er een boom op het spoor was gewaaid.

Koufront

Oorzaak van de harde wind is een koufront dat donderdagochtend vroeg snel over Nederland naar Duitsland trekt. De verwachting is dat de wind in de loop van de ochtend af zal nemen.

