Brams sportschool veranderde één dag te laat van eigenaar en krijgt daarom geen coronasteun

Al tien maanden wachten personal coach Bram en zijn compagnon Raymond uit Eindhoven op coronasteun. De reden: precies één dag na de peildatum veranderde hun bedrijf Resultijd officieel van eigenaar. Ook al bestond de onderneming op dat moment al ruim een jaar, de overheid is onverbiddelijk: te laat is te laat.

Eind 2018 begon Bram - die liever niet met achternaam genoemd wordt - zijn bedrijfje en ging hij zelfstandig aan de slag als gewichtsconsulent en personal trainer. Hij werkte toen vanuit een andere sportschool in Eindhoven.

De zaken gingen goed en toen niet veel later zijn vriend Raymond zich bij hem aansloot, besloot het tweetal begin 2020 een eigen vestiging in Eindhoven te openen. Een spannende keuze, vertelt Bram. Zeker door de uitbraak van corona kort daarop.

"Op 16 maart zat ik met Raymond bij de Kamer van Koophandel. In eerste instantie om het bedrijf om te zetten van een eenmanszaak naar een bv. Dat werd ons daar afgeraden. Door de onzekerheid van corona zou het wel eens lastig kunnen worden om de benodigde omzet te halen."

Om de financiering toch rond te krijgen, werd het bedrijf officieel op naam van Raymond gezet. Door die wijziging kreeg het bedrijf een ander KVK-nummer én dus een nieuwe startdatum. En laat die nou exact een dag na de uiterste startdatum voor overheidssteun zijn.

"Ik dacht: wij tonen aan dat het bedrijf al bijna anderhalf jaar bestaat en dan komt het goed."

"In eerste instantie ga je er nog van uit dat het een misverstand is. Ik dacht: wij tonen aan dat het bedrijf al bijna anderhalf jaar bestaat en dan komt het goed. Inmiddels zijn we bijna een jaar verder en zit er nog geen schot is in de zaak."

Al ruim tien maanden is Bram in contact met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). "Zij zeggen simpelweg: 'Als u een dag eerder was geweest, had u wel steun ontvangen.' Dat ons bedrijf alleen op andere naam is gezet, lijken ze niet te begrijpen." De RVO redeneert dat het twee bedrijven met verschillende KVK-nummers en verschillende eigenaren zijn.

Inmiddels hadden we zo'n 55.000 euro aan steun voor onze vaste lasten moeten ontvangen.

Het gebrek aan financiële ondersteuning heeft behoorlijke gevolgen voor het voortbestaan van Resultijd. "Inmiddels hadden we zo'n 55.000 euro aan steun voor onze vaste lasten moeten ontvangen. Ondertussen maken we alleen maar extra kosten om onze cliënten toch te helpen. We hebben bijvoorbeeld straalkachels gekocht om buiten op de parkeerplaats trainingen te kunnen geven. Dat doen we heel graag, maar het houdt zo natuurlijk een keer op."

"Ik begrijp heel goed dat ons verhaal er een van vele is, maar we hopen dat het balletje ook voor ons alsnog gaat rollen. Misschien dat we dan met de volgende steunronde wel aan de beurt komen."

