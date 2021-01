Drugslab ontdekt in garagebox in Oud Gastel

De politie heeft woensdagmiddag een drugslab ontdekt in een garagebox aan de Koopmansstraat in Oud Gastel. Dat meldt ze politie donderdag.

Het drugslab werd gevonden nadat de politie een melding kreeg dat er drugs in de garage lagen. Welke drugs er precies werd gemaakt is nog niet bekend.

Er is niemand aangehouden. Het is het eerste Brabantse drugslab dat dit jaar in het nieuws komt.