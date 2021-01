Avondklok-adverteerders op Marktplaats weten hoe je straks je avonden moet doorkomen

Foto: Pexels. vergroot

Hoewel het nog niet helemaal zeker is dat de avondklok er komt, beheerst hij al dagen onze gedachten en gesprekken. Want wat moeten we toch tijdens die lange avonden thuis? Je zou bijvoorbeeld de Bouquetroman 'Verraderlijke kussen' kunnen kopen, die tweedehands wordt aangeboden met de begeleidende tekst: "Fijn lezen als de avondklok ingaat." Er lijkt een nieuw fenomeen geboren op Marktplaats: avondklok-adverteerders.

Een Helmonder met de gezellige naam G. Spullekus ziet in het lezen van een hele stapel boeken uit de bekende Bouquetreeks een prima tijdverdrijf voor als de avondklok is ingegaan. Niet voor zichzelf, maar voor een ander. De zwijmelboekjes worden te koop aangeboden voor vijftig cent per stuk. 'Verloren in begeerte', 'Hart in verwarring', 'Doolhof der Liefde'; werk ze een voor een af en die vaccins komen vanzelf dichterbij.

"Ga toch lekker puzzelen!"

Een speelgoedwinkel in Valkenswaard verkoopt puzzels en zegt daarbij: 'Avondklok, ga toch lekker puzzelen!'

Wijlen Pim Fortuyn zei ooit al: "Ga toch koken." Laat dat nu de tip van een adverteerder uit Veldhoven zijn. Zij heeft kookboeken te koop voor een 'klein prijsje'. "Met deze boeken kom je de coronatijd en de avondklok wel door. Samen lekker koken en dan lang tafelen."

En in Helmond is het voor iets meer dan duizend euro het werk van een kunstenaar te koop, een klok bevestigd aan een deur. In de advertentie: "Deze klok is ook geschikt als avondklok... maar dat is misschien een open deur."

"Geen thuisbezorgd-jas, maar iets anders."

In Den Bosch heeft iemand een collectie handgemaakte glazen te koop en schrijft daarbij: "Geen thuisbezorgd-jas, maar iets anders voor ontspanning tijdens de lockdown en avondklok."

De laatste advertentie is met een knipoog, maar er werden eerder deze week wel degelijk bezorg-outfits te koop aangeboden om daarmee de avondklok te omzeilen.

Omroep Brabant radiopresentator Koen Wijn belde donderdagochtend met een adverteerder:

