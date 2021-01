Na illegale coronafeesten in De Biesbosch geen klassieke openluchtconcerten op drijvend podium

Programmadirecteur Arjan van der Zee verplaatst de Biesbosch Deltaconcerten naar een andere locatie vergroot

De vier geplande openluchtconcerten die dit najaar in het hart van de Biesbosch verzorgd zouden worden, gaan niet door. De organisatie gaat de vier klassieke openluchtconcerten verplaatsen: “Dat is een direct gevolg van de vele illegale coronafeesten die afgelopen zomer in de Biesbosch plaatsvonden”, vertelt programmadirecteur Arjan van der Zee. “We hebben een plek gevonden die minder omstreden is.”

Rob Bartol Geschreven door

“Na alle ophef over de vele illegale coronafeesten hebben we ons afgevraagd hoe groot de kans nog is dat we zonder gedoe een vergunning krijgen”, vertelt Arjan van der Zee. Gesteund door een breed comité van aanbeveling had hij vier concerten willen organiseren in de Biesbosch.

“De verontwaardiging over de keiharde muziek en het verstoren van de rust in het Nationaal Park was afgelopen zomer heel heftig", vertelt Van der Zee. "Wij maken weliswaar klassieke muziek, maar ik vond toch dat ik het niet meer kon maken om nu nog een vergunning aan te vragen. Dat besluit was een flinke knoop om door te hakken.”

Afgelopen zomer maakte de politie nog een eind aan een feest op het water © Politie Dordrecht vergroot

De vier Deltaconcerten zouden middenin de Biesbosch worden verzorgd op een drijvend podium, dat in de directe nabijheid van het Biesboschmuseum zou worden afgemeerd. Een concertreeks om de Sint-Elisabethsvloed van 1421 te herdenken. Een watersnoodramp waarbij duizenden mensen om het leven kwamen, maar ook het begin van de Biesbosch zoals we die nu kennen.

De bedoeling is dat de openluchtconcertreeks nu plaatsvindt aan de rand van het dorp Kinderdijk in Zuid-Holland, met de wereldberoemde molens als achtergrond. Kinderdijk is overigens ook direct betrokken bij de Sint-Elisabethsvloed van 1421. Volgens een legende zou 600 jaar geleden een wiegje met daarin een baby aangespoeld zijn aan een dijk, het latere Kinderdijk.

In mei 2020 kondigde Arjan van der Zee de Deltaconcerten in de Biesbosch aan:

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.