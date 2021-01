'De stem van het dorre hout', Lieke Marsman is de nieuwe Dichter des Vaderlands

Lieke Marsman uit Den Bosch wordt de nieuwe Dichter des Vaderlands. Ze is gekozen door een comité van dichters en poëziekenners. Ze volgt dichter Tsead Bruinja op.

In NRC, die haar benoeming bekendmaakte, zegt Marsman dat ze een rol wil spelen in het politieke debat. Dat verlangen is mede ingegeven door haar ziekte. Marsman is in 2018 schrijfresident in Tilburg geweest. Meteen daarna werd bij haar kraakbeenkanker geconstateerd.