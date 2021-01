Café beklad met anti-lockdowntekst: 'De schoonmaakkosten kunnen we er nu niet bij hebben'

Op de witte buitenmuur van café Het Dorstige Hert aan de Bredaseweg in Tilburg heeft iemand met koeienletters ‘STOP DE LOCKDOWN’ gekalkt. 'Zuur' noemt Maartje Huijbregts de bekladding van haar café: “Dit wil je natuurlijk niet hebben. Het moet er zo snel mogelijk af."

De gevel is niet de enige plek die het moet ontgelden in Tilburg. Door de hele stad heen zijn de teksten te lezen. De één nog duidelijker dan de ander. Zo zijn er in onder meer het Huibevenpark, aan de professor Gimbrèrelaan en langs de Bredaseweg verschillende teksten te lezen.

Geen jongeren

Maartje heeft geen idee in welke hoek ze het moet zoeken. “Maar uit woorden als dictatuur maak ik wel op dat het geen tiener is. Ik vrees dat het wel een paar honderd euro kost om het weer schoon te maken. We zullen het moeten verven. Dat zijn kosten die we er in deze toch al moeilijke tijden slecht bij kunnen hebben.” Huijbregts heeft contact gehad met de verzekering maar die geven aan dat het café daar niet tegen verzekerd is.