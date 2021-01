Man die zwaargewond op straat lag in Tilburg is overleden

De politie heeft donderdagavond rond zeven uur een zwaargewonde man gevonden bij een flat aan de Kapelmeesterlaan in Tilburg. Hulpdiensten probeerden de man te redden, maar dat mocht niet meer baten.

De zwaargewonde man werd door de hulpdiensten gereanimeerd en er landde een traumahelikopter. De politie onderzoekt nog wat er gebeurd is. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf. Het onderzoek wordt daarom donderdagavond nog afgesloten.

Het is onduidelijk wie de man is. De politie onderzoekt dat nog. De omgeving van de straat is afgezet.