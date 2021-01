NAC-directeur belooft supporters binnen tien jaar nieuw stadion en vaste plek in Eredivisie

Mattijs Manders, directeur van NAC Breda. vergroot

In een open brief aan ruim 11.000 NAC-supporters belooft algemeen directeur Mattijs Manders gouden bergen. Zo moet NAC over tien jaar in een 'sfeervol, modern nieuw stadion' spelen, in 2025 minstens drie jaar in de Eredivisie spelen en dan een begroting hebben van minimaal vijftien miljoen euro.

Ook moet NAC in 2025 een spelersbudget van meer dan 4 miljoen euro hebben. Dat is een verdubbeling van de 2 miljoen euro dit seizoen. Daarnaast moet de jeugopleiding tot de top van Nederland gaan behoren en er komt een state-of-the-art trainingscomplex, als het aan Manders ligt.

De eerste stap die hiervoor wordt genomen is het vinden van een nieuwe technische directeur. Dat proces is in een 'vergevorderd stadium', schrijft Manders. De nieuwe td zou in februari gepresenteerd moeten worden.

'Reëel uitzicht op de toekomst'

De algemeen directeur spreekt over een 'reëel uitzicht op de toekomst van NAC zoals we die bij NAC zien en ook wensen'. Verder kijkt hij uit naar het moment dat NAC weer voor publiek kan gaan spelen.

Dit is wat Manders allemaal wil:

Over 10 jaar moet NAC in een sfeervol, modern nieuw stadion spelen. Idealiter op een locatie waar ook de jeugdopleiding en de trainingsaccommodatie van eerste elftal samenkomen.

In 2025 spelen we minimaal 3 jaar in de Eredivisie, hebben we een begroting tussen 15-16 miljoen euro per jaar en een spelersbegroting groter dan 4 miljoen euro.

We hebben voor dan tevens de ambitie om met onze jeugdopleiding bij de top van Nederland te horen.

We zien in commercieel opzicht nog genoeg kansen voor onze club en vertalen deze nu naar een commercieel jaarplan. Naast het hoofdsponsorschap is er ruimte voor subsponsors en officieel partners.

Qua voetbal leggen we vast dat we consequent herkenbaar, strijdbaar, aanvallend voetbal spelen. Met ten minste drie spelers uit de opleiding in de basis en tem minste vijf spelers uit de opleiding bij de selectie van NAC 1.

Er komt een state-of-the-art trainingscomplex voor zowel jeugd als NAC .

Een positief transferresultaat is voor elk boekjaar het uitgangspunt.

Een structurele samenwerking met amateurclubs in de regio West-Brabant, Zeeland en Zuid Holland Zuid.

Scouting wordt naar een hoger plan gebracht op basis van gerichte uitgewerkte competenties.

Individuele begeleiding van onze toptalenten en begeleiding trainers.

