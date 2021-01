Worstelpartijtje met Forum voor Democratie, de oppositie is er klaar voor

Provinciale Staten hebben hun vergaderschema overhoopgegooid. Ze vergaderen deze vrijdagmorgen over de nieuwe politieke verhoudingen die zijn ontstaan nadat de fractie van Forum voor Democratie uiteen is gevallen. De oppositie maakt zich op voor een robbertje politiek worstelen.

Drie leden van Forum splitsten zich af en gaan verder als JA21. Dat is een landelijke afsplitsing van Forum voor Democratie. De Brabantse Forum-gedeputeerde Eric de Bie blijft zijn partij trouw. Peter Smit, de andere gedeputeerde die namens Forum toetrad tot het college van Gedeputeerde Staten, gaat onafhankelijk verder en vertegenwoordigt wel het geluid van JA21.

In feite bestaat de coalitie nu dus niet meer uit vier, maar uit vijf partijen die wel allemaal hebben toegezegd dat ze het bestuursakkoord zullen steunen.

Geen meerderheid

De coalitie die na de splitsing van de FvD-fractie nog vol goede moed was omdat iedereen het bestuursakkoord zou blijven steunen, sloeg de schrik om het hart toen bleek dat Forum er niet in slaagde om de plaats op te vullen die Stijn Roeles achterliet omdat hij helemaal uit de politiek stapte. Op dat moment had de coalitie met een stemverhouding van 27 tegen 27 geen meerderheid meer.