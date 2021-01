Opnieuw sneeuw in aantocht: 'Het doet winters aan'

Dit kind maakte zaterdag voor het eerst sneeuw mee, wat een feest! vergroot

Ook komend weekend moeten we in Brabant rekening houden met winterse neerslag. Maar een wit dekentje, zoals vorige week zaterdag, krijgen we dit keer niet volgens weerman Wilfred Janssen van Weerplaza.

Deze vrijdag begint op veel plaatsen met een behoorlijk dikke bewolking. "Maar in de loop van de dag wordt die wat dunner en uiteindelijk gaat op steeds meer plaatsen een waterig zonnetje schijnen", vertelt Janssen.

"Misschien dat de zon zich later op de dag wat uitbundiger laat zien. De rest van de dag blijft het zo goed als droog in Brabant. De temperatuur komt iets lager uit dan donderdag. Een graad of 7 op de meeste plaatsen. De zuidwesten wind waait overwegend matig, kracht 3 of 4. Die wind maakt het voor het gevoel wel even wat frisser."

'Het doet een beetje winters aan'

Het weekend wordt volgens de weerman van Weerplaza 'nog een stukje kouder'. "Overdag komt de temperatuur dan op de meeste plaatsen niet hoger uit dan een graad of 5 en 's avonds in de buurt van het vriespunt. Zaterdagochtend kunnen in Brabant wat buitjes ontstaan, met name in het noorden van de provincie. Ik sluit niet uit dat daar een beetje winterse neerslag bij kan zitten."

In de nacht naar zondag maakt juist het zuiden van de provincie kans op een beetje winterse neerslag. "Maar ik denk niet dat die sneeuw blijft liggen", vertelt Janssen. Ook overdag kunnen zondag een paar winterse buitjes ontstaan. "Hier kan een vlok natte sneeuw bij zitten. Heel veel stelt het allemaal niet voor, maar het doet wel een beetje winters aan."

