Jongensdroom van Saïd Bakari komt uit: RKC'er kan zich plaatsen voor de Afrika Cup

RKC-speler Saïd Bakari heeft zich met de Comoren bijna geplaatst voor de Afrika Cup. Het zou een echte stunt zijn voor het eiland dat zich nog nooit eerder kwalificeerde voor het hoofdtoernooi. Voor de rechtsback van RKC, die niet meer over straat kan in eigen land, zou het een droom zijn die uitkomt.

In de Comoren heerst veel armoede maar geeft voetbal de mensen hoop. "Er is heel veel sfeer rond de wedstrijden. Zelfs bij de trainingen zitten de stadions vol. Het is voor de bewoners een hele week feest als wij er zijn. Het is dan aan ons om het land trots te maken”, zegt Bakari, die zich sinds oktober 2017 elke interlandperiode bij de nationale ploeg mag melden.