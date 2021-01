Trucker Sabine wordt bekogeld vanaf wildbrug over de A2: 'Dit had verschrikkelijk kunnen aflopen'

De man op de natuurbrug (foto: Sabine Verstappen/Facebook). vergroot

Sabine Verstappen uit Schijndel is een trotse en ervaren trucker, maar woensdag moest ze tijdens een rit toch echt even een halfuurtje op een parkeerplaats tot rust komen. Een man bekogelde haar vrachtwagen op de A2. Sabina wist niet wat haar overkwam, maar kon voorkomen dat het helemaal misging.

Het is woensdagochtend iets na halfelf en Sabine rijdt op de A2 bij Best. Ze nadert de natuurbrug Het Groene Woud. Maar er klopt iets niet: er staat een man op de brug en die hoort daar niet te staan.

“Ik denk: hoe komt die man daar? Het is een ecoduct, dat is geen openbaar terrein”, vertelt Sabine. “Ik zie hem duidelijk staan en vervolgens zie ik dat hij iets in zijn linkerhand heeft."

"Het moet zwaar geweest zijn, want de klap op mijn vrachtwagen was hard.”

Nog voordat Sabine er over na kan denken, ziet ze dat de man iets gooit. Wat dat precies is, weet ze nog steeds niet helemaal. “Het was iets van klei of zo. Het moet zwaar geweest zijn, want de klap op mijn vrachtwagen was hard.”

Iets verder, bij een pompstation, neemt ze haar tijd om bij te komen. Door de klap is de zonneklep van de vrachtwagen vernield. “Als hij ietsjes eerder had gegooid, had hij mijn voorruit geraakt”, zegt Sabine. Volgens haar heeft ze enorm geluk gehad.

“Je moet er niet aan denken wat er zou gebeuren als die man mijn voorruit had geraakt. Dan schrik je er zo van. Dan trek je misschien aan je stuur, en weet je niet wat er dan nog meer gebeuren kan. Dit had verschrikkelijk kunnen aflopen”

“Ik bleef kalm, maar ik moest er wel van bijkomen.”

Volgens Sabine is het haar redding geweest dat ze de man zag staan. “Daardoor bleef ik kalm, maar ik moest er wel van bijkomen.”

Sabine wil de man nu vinden en deelde daarom beelden van het voorval op haar Facebookpagina. Ze heeft ook aangifte gedaan. “Ik heb na die klap meteen de politie gebeld, maar ze konden niemand meer vinden. Ik hoop dat deze man alsnog gevonden wordt. Als hij dit vaker doet, heeft hij hulp nodig, want dit soort acties is levensgevaarlijk.”

