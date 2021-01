Wildplassende vrouw (42) schopt, slaat en bespuugt agenten

De Burgemeester van Hasseltstraat in Bergen op Zoom (foto: Google Streetview). vergroot

Een 42-jarige Poolse vrouw is donderdag in Bergen op Zoom aangehouden omdat ze agenten had bespuugd, geslagen en getrapt. Dat deed ze nadat ze werd betrapt op wildplassen.

Voorbijgangers meldden aan de politie dat ze de vrouw op straat bij de ingang van het winkelcentrum zagen plassen. Agenten hielden haar aan. Toen ze om haar legitimatiebewijs vroegen zodat ze een bekeuring uit konden uitschrijven, ging de vrouw flink tekeer.

Spugen en trappen

De vrouw, die duidelijk dronken was, sloeg een van de politiemannen en trapte hem tegen zijn benen. Daarna spuugde ze een andere agent op zijn hand.

De agent was vanwege corona 'flink ontdaan', meldt de politie. De vrouw krijgt een proces-verbaal.

