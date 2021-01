Kinderprotest tegen sluiting basisschool in Oostelbeers: 'Dat is niet lief'

Wachten op privacy instellingen... Kinderen maakten tekeningen om te laten zien waarom ze willen dat hun school blijft. Volgende Vorige vergroot 1/2 Actie tegen sluiting Oostelbeerse basisschool

Een lege school is in deze lockdown niet zo gek, maar als het aan scholenkoepel SKOBOS ligt gaat basisschool De Beerze in Oostelbeers in augustus volgend jaar helemaal dicht. De kleine honderd leerlingen die nu nog op de school zitten, moeten dan in Middelbeers naar school. De ouders en kinderen zijn het daar niet mee eens, dus kwamen ze vrijdag in actie. "Wij hopen dat SKOBOS beseft wat dit met ons dorp doet", zegt Karin van Kerkhof.

Dat SKOBOS de school op den duur wilde sluiten komt niet geheel als verrassing. Groep 7 en 8 verhuisden al eerder naar het buurdorp een kilometer verderop. Al lange tijd wordt erover gesproken om een Integraal Kindcentrum te openen bij het sportpark, dat tussen beide dorpen in ligt.

Die oplossing zien de ouders wel zitten, maar de beslissing om volgend jaar al alle leerlingen in Middelbeers te plaatsen valt rauw op hun dak. "Je denkt: wat gebeurt hier nu, kunnen ze dat zomaar maken?", reageert Van de Kerkhof op de mail die ouders kregen over de sluiting. Volgens SKOBOS is een fusie nodig om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

"Onze school sluiten is niet lief, want er is nu nog geen goed alternatief."

De ouders maken zich zorgen omdat er tussen beide dorpen een drukke weg ligt. Kinderen die nu alleen naar school kunnen, moeten straks begeleid worden. Ook zou de leefbaarheid van Oostelbeers eronder lijden als de school dichtgaat.

Daarom werd een actiecomité opgezet en samen met de dorpsraad startte dat een actie. "Dan merk je waar een klein dorpje groot in is", vertelt Van de Kerkhof trots. Omdat de kinderen vrijdagochtend toch naar school moesten om hun nieuwe huiswerk te halen, vroegen ze hen ook allemaal om een tekening mee te brengen tegen de sluiting. Daardoor hing de school in no time vol met tekeningen, spandoeken en vlaggetjes. De boodschap daarop is eensgezind: "Onze school sluiten is niet lief, want er is nu nog geen goed alternatief."

"Een school staat voor veel meer dan lezen en schrijven."

Veel dorpsgenoten hebben een flyer tegen de sluiting voor het raam gehangen. "Het leeft echt onder alle ouders, maar ook bij ouderen", zegt Karin van Kerkhof.

"Een school staat voor veel meer dan lezen en schrijven, het zorgt voor verbondenheid", stelt Karin Kruithof van de dorpsraad. Ze komt oorspronkelijk uit Breda en de aanwezigheid van een school speelde een grote rol bij de keuze om naar het dorp te verhuizen. "Wij waren hier nooit komen wonen als hier geen school was."

