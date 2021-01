Geen coronasteun voor zeker 150 ondernemers in Brabant: 'Onze laatste spaarcenten verdwijnen'

Foto: Pexels vergroot

Tussen de 150 en 200 Brabanders hebben zich al aangemeld bij actiegroep 'Ik val buiten de boot'. Het platform is bedoeld voor ondernemers die om verschillende redenen geen coronasteun krijgen van de overheid. Daar zitten een hoop schrijnende gevallen tussen.

Sven de Laet Geschreven door

Patrick van Ulzen (47) uit Eindhoven organiseert met zijn bedrijf Voetbal On Tour voetbalreizen

"Al meer dan 13 jaar verzorg ik met mijn compagnon voetbalreizen door heel Europa. Dat ging ieder jaar steeds beter, tot corona uitbrak. Voor ons bedrijf betekende dat meteen een complete stop. Al het voetbal lag in één klap stil en reizen was er ook niet meer bij. Wat financiële steun was dus welkom geweest, maar tot op heden hebben we geen euro gehad."

"De reden: ons kantoor is aan huis gevestigd. Dan kom je dus simpelweg niet in aanmerking voor compensatie. Het is cru. Er wordt continu opgeroepen om vanuit huis te werken. Wij doen dat al jaren, maar zijn daar voor ons gevoel nu de dupe van. Terwijl restauranteigenaars die boven hun zaak wonen wél steun krijgen. Begrijp me niet verkeerd. We gunnen het iedereen van harte, maar wij zouden ook graag geholpen worden."

Ingrid van Teeffelen (50) uit Beek en Donk heeft een lingeriezaak

"Tijdens de eerste golf werden we nog prima ondersteund door de overheid. De ellende is voor ons pas echt begonnen toen in december de lockdown werd aangekondigd. Om in aanmerking te komen voor financiële steun, moet je in een kwartaal meer dan 30 procent omzet hebben verloren. Nou, als je pas in december sluit, kom je daar natuurlijk niet aan. Maar ondertussen zit ik al wel anderhalve maand volledig zonder inkomsten en lopen alle rekeningen gewoon door."

"Dat is niet het enige probleem. Wij hebben ontzettend veel seizoensproducten. Denk aan pyjama's, sokken en warm ondergoed. Daar blijven we nu gewoon mee zitten. Bewaren tot volgend jaar schiet ook niet op, want dan is de mode weer totaal anders. Nu is er een regeling die dit soort verloren seizoensvoorraden compenseert, maar om daarvoor in aanmerking te komen, moet je weer aan diezelfde 30 procent omzetverlies voldoen. Als de overheid zou kijken per maand in plaats van per kwartaal, zou ons een hoop leed bespaard blijven."

Rob van Vliet (52) uit Eindhoven runt met een paar vrienden café Altstadt

"Tijdens de eerste coronagolf ging mijn stamkroeg in hartje Eindhoven failliet. Het was met ruim veertig jaar historie de oudste kroeg op Stratumseind. Met een club vrienden hebben we een flink bedrag bij elkaar gelegd om de kroeg te redden. We zijn allemaal niet rijk, maar dit kon net. Met de redding hebben we de oudste personeelsleden een nieuwe baan aan kunnen bieden. En zo werd het toch een mooie zomer. De kroeg draaide niet als vanouds, maar wel met een bescheiden winst."

"Nu zitten we dus al een paar maanden met een dichte tent. Omdat we als starters geen cijfers over vorig jaar kunnen laten zien, moeten we het ook nog eens doen zonder compensatie. En dat is zuur. We hebben honderd procent omzetverlies, maar nul ondersteuning. We zien langzaam ons allerlaatste spaargeld door onze vingers glijden. Het kabinet wil alleen nog maar geld uitlenen. Maar aan nóg een lening hebben we echt geen behoefte."

