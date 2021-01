Tientallen mensen vieren verbod kernwapens bij vliegbasis Volkel

Enkele tientallen mensen hebben vrijdagmiddag bij de poorten van vliegbasis Volkel het formele ingaan van het kernwapenverbod gevierd. Het gezelschap las passages voor uit het internationale verdrag van de Verenigde Naties en plaatste borden rond het terrein met daarop waarschuwingen dat kernwapens vanaf nu illegaal zijn.

In oktober vorig jaar werd het verdrag voor het verbod op kernwapens door de Verenigde Naties bekrachtigd met de ondertekening door het vijftigste land. Nederland doet niet mee, net als de Verenigde Staten, Rusland en China. De landen die het verdrag wel hebben ondertekend, spraken daarmee af onder andere het gebruik, de ontwikkeling en de opslag van kernwapens te verbieden.

Verdrag overhandigd

De actie van de activisten in Volkel is georganiseerd door vredesorganisatie PAX uit Utrecht en Catholic Worker Amsterdam. De delegatie overhandigde het verdrag van de VN rond tien uur aan burgemeester Henk Hellegers van Uden, waar Volkel onder valt. Daarna vertrokken ze naar de nabijgelegen vliegbasis in het dorp, waar ze hun borden neerzetten.