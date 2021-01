Steven Kruijswijk wil zorgen dat Jumbo-Visma dit jaar de Tour de France wint

Steven Kruijswijk op trainingskamp in Alicante vergroot

Aan de Tour de France doen komende zomer in ieder geval twee Brabanders mee. Wielerploeg Jumbo-Visma heeft Steven Kruijswijk en Mike Teunissen nu al aangewezen. "Ik wil mijn ploeg helpen om de Tour dit jaar wel te winnen", zegt Kruijswijk. Sam Oomen valt nog buiten de Tourselectie van zijn nieuwe werkgever.

Voor Steven Kruijswijk uit Nuenen is het doel in de Tour de France helder. “Ik rij voor mezelf of voor Primoz Roglic of voor Tom Dumoulin.” Een van de aangewezen helpers is Mike Teunissen uit Rosmalen die in 2019 een etappe won en de gele trui pakte.

Als corona geen roet in het eten gooit, wordt de Tour de France dit jaar van 26 juni tot 18 juli verreden.

De selectie voor de Ronde van Italië in mei is ook bekend, daar staat Kruijswijk niet tussen. Voor de Ronde van Spanje in augustus en september ligt alles nog open, maar voor Kruijswijk is dat wel een doel.

De Olympische Spelen, die van 23 juli tot 8 augustus gepland zijn in Tokio, ziet Kruijswijk niet zitten. “Ik was erbij in Rio 2016. Dat was mooi, maar ik ben beter in rondes dan in ééndagswedstrijden.”

Nieuwkomers

Nieuw bij Jumbo-Visma is Sam Oomen uit Tilburg die de afgelopen jaren reed voor team Sunweb. “Ik voel me hier welkom, maar kende dan ook al veel mensen. Ik ben blij dat ik de overstap heb gemaakt.”

Ook nieuw bij Jumbo-Visma is de vrouwenploeg met als blikvanger Marianne Vos. Net als Oomen voelt zij zich nu al op haar gemak. “Het is niet makkelijk wat dit team doet. Ik blij met de hulp van dit team bij zowel het veldrijden als op de weg. Ik voel me goed en fit.“

