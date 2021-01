Eindhoven wordt wakker na een dag vol rellen, Kijk hier de livestream terug

Foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties vergroot

Na een dag vol rellen, is de rust teruggekeerd in Eindhoven en zijn de opruimwerkzaamheden in volle gang. Hoewel veel rotzooi inmiddels is opgeruimd, is de schade van de gebeurtenissen van zondag op veel plekken nog goed te zien.

Sven de Laet Geschreven door

Kijk hier de livestream terug van Eindhoven maandagochtend:

