Gewonde bij schietpartij in Eindhoven, politiehelikopter vliegt boven de wijk

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision. vergroot

Bij een schietpartij in de Cahorslaan in Eindhoven is vrijdagmiddag een man gewond geraakt. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Vermoedelijk vond de schietpartij plaats in een huis. Wat zich daar heeft afgespeeld, is nog niet duidelijk. In de omgeving wordt gezocht naar een of meer daders. Boven de wijk cirkelt een politiehelikopter.

De omgeving van de woning is ruim afgezet voor het onderzoek. Volgens een omstander is er veel politie op de been. Agenten doen buurtonderzoek en vragen daarbij ook naar eventuele camerabeelden.

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision. vergroot

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision. vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.