Granaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden in Zevenbergen

Aan de Hazeldonkse Zandweg in Zevenbergen is vrijdagmiddag een granaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat het om een Engelse brisantgranaat van ongeveer zestig centimeter lang. De ontdekking werd gedaan tijdens graafwerkzaamheden.

Bommenkaart Zevenbergen, dat in de oorlog zwaar is gebombardeerd, heeft een bommenkaart. Op die kaart staan alle plekken waar bommen zijn gevonden, of waar verwacht wordt dat ze er liggen

"De plek van de werkzaamheden waar de bom is gevonden, kwam op de kaart niet als verdachte locatie naar boven. In verband met de vondst wordt nu bekeken of vervolgonderzoek naar de aanwezigheid van eventuele andere explosieven nodig is", laat de gemeente Moerdijk weten.