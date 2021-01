Door lege voetbalstadions is het thuisvoordeel verdwenen (en Ajax wordt kampioen)

Eindstand Eredivisie bepaald door computer vergroot

Door corona en de lege voetbalstadions is het thuisvoordeel in het betaald voetbal vrijwel verdwenen. Dat blijkt uit berekeningen van het Eindhovense data-sciencebedrijf CQM. De voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan hebben in de eerste helft van de competitie een forse invloed gehad op de resultaten in de Eredivisie.

De wiskundigen van CQM baseren het thuisvoordeel op het verschil tussen het aantal doelpunten dat clubs thuis en uit maken. Met opmerkelijke cijfers tot nu toe.

Het Eredivisieseizoen is nu precies halverwege met 17 speelronden.

Thuisspelende teams: 249 doelpunten gemaakt

Bezoekers: 243 doelpunten gemaakt

Een verwaarloosbaar verschil dus. Ter vergelijking: de gemaakte doelpunten thuis en uit van de afgelopen vier seizoenen.

2019-2020 (afgebroken seizoen)

Thuis: 436

Uit: 279

2018-2019

Thuis: 614

Uit: 447

2017-2018

Thuis: 527

Uit: 433

2016-2017

Thuis: 507

Uit: 377

Dat het thuisvoordeel verdwenen is in de Eredivisie komt niet geheel onverwacht. De Bundesliga werd in het voorjaar van 2020 hervat zonder publiek en daar bleek achteraf ook dat het thuisvoordeel weg was. Dat bewees onder andere de Universiteit van Tilburg.

De conclusie lijkt dus gerechtvaardigd dat fans niet alleen voor sfeer in het stadion zorgen, maar ook veel invloed hebben op de successen van hun favoriete ploeg.

Voorspelling competitie:

CQM heeft een jaar geleden toen de competitie werd stilgelegd een voorspellend model gemaakt. Dat model heeft het nu ook gebruikt voor de lopende competitie en dan wordt dit de eindstand na 34 wedstrijden.

Ajax - 86 punten, doelsaldo: +90 PSV- 72 punten, doelsaldo: +42 Vitesse - 71 punten, doelsaldo: +33 Feyenoord - 67 punten, doelsaldo: +34 AZ - 61 punten, doelsaldo: +22 FC Groningen - 59 punten, doelsaldo: +11 FC Twente - 58 punten, doelsaldo: +20 Sparta - 48 punten, doelsaldo: +3 FC Utrecht - 45 punten, doelsaldo: -3 sc Heerenveen - 42 punten, doelsaldo: -7 Fortuna Sittard- 40 punten, doelsaldo: -14 PEC Zwolle - 38 punten, doelsaldo: -15 Heracles Almelo - 38 punten, doelsaldo: -17 RKC Waalwijk - 32 punten, doelsaldo: -25 VVV-Venlo - 27 punten, doelsaldo: -42 Willem II - 26 punten, doelsaldo: -31 ADO Den Haag - 21 punten, doelsaldo: -49 FC Emmen - 16 punten, doelsaldo: -52

