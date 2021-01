1/2 'Zelfgemaakt explosief' in Geldrop blijkt zwaar vuurwerk

De politie en de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) hebben vrijdag onderzoek gedaan op de Admiraal Byrdstraat in Geldrop vanwege een mogelijk zelfgemaakt explosief. Het bleek om zwaar vuurwerk te gaan.

Een bezorgde burger had het 'explosief' gevonden en belde de politie. Volgens de politie wilde de voorbijganger het vuurwerk aan de politie geven: "Voordat wij dit in ontvangst gaan nemen, doen we eerst een check op mogelijk gevaar."