Marielle fotografeert wolfhonden: 'Een oerbeest dat geen pootje geeft of stok haalt'

Marielle van Uitert, documentairefotograaf uit Vught, wil de liefde tussen mens en hond vastleggen en koos daarvoor de wolfhond met zijn baasjes. Ze won voor haar oorlogsfotografie eerder een eerste prijs in de categorie serie buitenland documentair van de Zilveren Camera. Nu legt ze zich sinds twee jaar toe op de wolf en nu in coronatijd op de wolfhond.

”Ik had ontzettend veel plezier met die honden. Maar als je een wolfhond hebt, is dat echt iets anders. Je voelt gewoon dat daar wolf in zit. Veel meer oer. Ze zijn ontzettend slim. Ze reageren ook op je, puur vanuit hun intuïtie. Ze gaan geen pootje geven en stokken halen. Het is echt een wild dier.

Naast de wolfhond zoekt Marielle ook in Nederland nog naar de wilde wolf. "Het is een geest. De kans dat je hem ziet is heel klein. Ik heb hem wel een keer gezien, in de buurt van Vught, in mijn achtertuin bijna. Dat was Billy, de wolf die hier in Brabant heel veel schapen heeft aangevallen en in Frankrijk is doodgeschoten. Maar vastleggen met de camera lukte niet omdat het te donker was."