Willem II stort volledig in na zeer discutabele rode kaart voor Kwasi Wriedt

Willem II heeft voor de negende keer op rij niet weten te winnen in de Eredivisie. In eigen huis ging het vrijdagavond met 1-3 onderuit tegen PEC Zwolle. Wat viel er op in het Koning Willem II Stadion?

1. Rood voor Wriedt

Willem II zit al lange tijd in de hoek waar de klappen vallen. Vrijdagavond kreeg het aan het einde van de eerste helft een enorme dreun van scheidsrechter Sander van der Eijk. Op slag van rust leek Willem II nog een mogelijkheid te krijgen nadat Kwasi Wriedt de bal naar de zijkant speelde. Enkele tellen later was er veel opwinding op het veld, niet in het voordeel van de Tilburgse ploeg.

Van der Eijk gaf rood aan de spits. Wriedt raakte na het spelen van de bal vol de binnenkant van de enkel van Mike van Duinen. Opzet was het niet, maar de arbiter kende geen enkele twijfel. De VAR bekeek het moment, maar greep niet in. En dus moest de ploeg van trainer Adrie Koster de voorsprong verdedigen met een man minder. Het kwam de nieuwe mentale tik niet te boven.

Trainer Adrie Koster en doelman Jorn Brondeel waren duidelijk, de rode kaart was de ommekeer in de wedstrijd.

2. Gunnen

Tot de rode kaart van Wriedt speelden Willem II en PEC Zwolle een leuke wedstrijd. Niet goed, maar leuk. Er gebeurde genoeg, aan beide kanten. Aan Willem II-kant waren de woorden van trainer Adrie Koster goed overgekomen. "Het enige dat we kunnen doen is vol gas geven, vol voor de overwinning gaan.” Dat deed de ploeg. Er werd gestreden voor iedere meter, met Pol Llonch en Lindon Selahi voorop.

Daarnaast werd er regelmatig leuk gecombineerd. Het leverde ook de nodige kansen op. Opvallend was dat Wriedt en Vangelis Pavlidis elkaar de bal veelvuldig gunde. Beide aanvallers gingen niet voor eigen succes, maar gaven de ander de bal als die in betere positie stond. Dat leverde na tien minuten spelen ook een treffer op voor Wriedt.

3. Kaartenhuis stort in elkaar

Waar de eerste helft een echt duel te zien was op het veld, was dat in de tweede 45 minuten niet meer het geval. Willem II was maar met één ding bezig: tegenhouden. De bezoekers kregen gigantisch veel ruimte, waarbij het soms leek alsof Willem II niet met tien maar met negen of acht spelers op het veld stond. Willem II zakte als een kaartenhuis in elkaar. PEC Zwolle maakte daar dankbaar gebruik van. Via drie treffers van invaller Reza Ghoochannejhad won het de wedstrijd uiteindelijk simpel.

